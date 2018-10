La Spezia - Tutti a Livorno! Lo Spezia Calcio comunica che a partire dalle 15 sarà attiva la prevendita dei tagliandi per la sfida al Livorno, settimo turno del campionato serie BKT '18/'19, in programma alle 15 di domenica 7 ottobre all'Ardenza il cui settore ospite contiene 1440 posti (nella foto un'immagine del 2015). Tagliandi a 12,50 più prevendita, disponibili fino alle 19 di sabato 6 ottobre e non saranno in vendita nel giorno gara. I residenti nella provincia della Spezia potranno acquistare esclusivamente biglietti del settore ospiti. Ecco i punti vendita Vivaticket La Spezia e Provincia:



-Durlindana, Via Picedi, 18 - La Spezia (SP)

-Fantoni Service, Corso Cavour, 339 - La Spezia (SP)

-Infotech, via Nino Bixio, 24/26 - La Spezia (SP)

-Silvia Viaggi, via Sarzana, 18 - La Spezia

-Tabaccheria Briselli, Piazza Garibaldi, 16 - Santo Stefano Magra (SP)



Tagliandi acquistabili anche in modalità online sul sito www.vivaticket.it

02/10/2018 13:46:04