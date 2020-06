Uscita a Porto Venere per il portiere dell'Atalanta Gollini

La Spezia - Nello scorso fine settimana che ha visto Ferragnez assoluti protagonisti con il loro soggiorno alle Cinque Terre, nella nostra provincia c'era anche un volto noto della Serie A come il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini. Il giocatore, divenuto titolare nella squadra di Gasperini nella sua annata più importante ma segnata dallo stop del campionato per l'emergenza Covid, ha trascorso il weekend nel Golfo dei Poeti come testimoniano le foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Fra queste una in particolare ha colpito l'attenzione di molti dei suoi 270mila followers che da appassionati di calcio hanno subito notato i ragazzini intenti a giocare nel campetto sotto l'iconica chiesa di San Pietro.

Gollini domenica tornerà in campo con la Dea che a Bergamo ospiterà il Sassuolo.

REDAZIONE

18/06/2020 19:50:03