La Spezia - Se sul campo il Bari vince a fatica, grazie alla caratura della squadra e ad un po' di sana fortuna, sugli spalti il successo dei tifosi non conosce se e ma. Presenti a Rieti in buon numero, malgrado le distanze e una categoria non certo piacevole come quelle a cui il pubblico pugliese è sempre stato abituato, i tifosi hanno supportato i loro giocatori per 90' e hanno rivolto un pensiero sentito alla tifoseria spezzina, con la quale da anni esiste un'amicizia. Nel settore ospiti hanno infatti srotolato uno striscione di commosso saluto ai due tifosi aquilotti scomparsi in settimana, Nicolas Sbarbaro e Jacopo Bertagna. Un grazie infinito dal levante ligure.

F. L.

08/09/2019 19:40:27