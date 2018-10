La Spezia - Una medaglia storica per il pattinaggio italiano. E' quella portata a casa dalla spezzina Giorgi Valanzano, studentessa del liceo sportivo "Pacinotti", che ieri ha vinto una medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Bueons Aires. La giovane, tesserata per i Pattinatori Savonesi, è allenata da Matteo Polletti e Massimiliano Pittatore e aggiunge un nuovo riconoscimento in una carriera che la vede tra i talenti emergenti del pattinaggio di velocità a livello mondiale. Per lei un bronzo che vale quasi quanto un argento, come quello vinto ai Mondiali poche settimane fa.



Nella 500m+D erano tre le fasi da affrontare: quarti di finale (due manche con tre skaters e due batterie con quattro skaters), semifinali (due batterie con quattro skaters) e finale (quattro skaters). La spezzina gareggia con un’olandese, una tedesca e una thailandese e conduce per tutta la gara dei quarti arrivando prima con un tempo di 49.868 seguita da van Bijnum (NED) con 50.023, Ferreira (POR) con 50.149 e Srisathithaa (THA) con 52.350. Si passa poi alle semifinali e anche qui Giorgia Valanzano sostiene una discreta gara arrivando seconda dietro a Wang Kuanchih di China Taipei, poi dalla cilena Marin Torres e dall’olandese van Beijnum.



Nella finale deve vedersela con Rueda Rueda (COL), Wang Kuanchih (TPE) e la francese Barrault (FRA). La gara è molto emozionante e vede Giorgia condurre in prima battuta per poi proseguire con un avvincente testa a testa tra lei e l’atleta colombiana. Alla fine dei due giri è la colombiana a spuntarla, seconda l'italiana, terza l’atleta di Taipei e quarta la francese. Grazie alla somma dei punteggi anche delle gare di ieri, Valanzano si piazza a pari merito con la francese ma, a causa del miglior piazzamento della Barrault nei 5mila eliminazione, deve purtroppo accontentarsi della medaglia di bronzo.



1. Gabriel Isabela Rueda Rueda (COL) – Medaglia d’oro

2. Honorine Barrault (FRA) – Medaglia d’ argento

3. Giorgia Valanzano (ITA) – Medaglia di bronzo

REDAZIONE

09/10/2018 10:00:14