La Spezia - Approda all’Inter dal Genoa il difensore centrale Laurens Serpe, classe 2001, iniziatosi al calcio fra Aullese e Sarzanese e successivamente cresciuto nello Spezia. Samuele Mulattieri, di recente debuttante in Serie B nello stesso Spezia, a suo tempo fra i suoi compagni di squadra. Serpe è così della Primavera interista nonché temporaneamente aggregato alla Prima squadra nerazzurra. La mamma Birgitta Schuijt è olandese dei pressi di Utrecht, papà Gerardo è invece campano di Torre del Greco.



Ambidestro e di piedi buoni, forte nell’impostazione del gioco e fortissimo nel gioco aereo come non potrebbe non essere dall’alto del suo 1,94, Laurens ha fatto inoltre ingresso nella Nazionale italiana Under 17. Nelle qualificazioni europee contro Montenegro, Lettonia e Georgia, ha contribuito non poco a una difesa azzurra che non ha subito gol. Peccato che un infortunio gli abbia impedito di prendere parte alle finali appunto continentali. Ora ecco la nuova avventura milanese.

