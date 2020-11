Un Picco fotogenico, sarà tolta anche la rete in Curva Piscina

La Spezia - Nel quinto anniversario della rimozione in Curva Ferrovia, lo stadio Picco si lascia del tutto alle spalle un'epoca. Quella in cui servivano delle alte reti metalliche per dividere le curve dal campo di gioco ed evitare il lancio di oggetti. Un tempo una costante, oggi solo un ricordo che si spera continui ad essere tale. Fatto sta che anche la Curva Piscina sarà "liberata" dalle maglie metalliche attraverso cui schiere di tifosi in trasferta hanno visto la partita negli ultimi decenni. I motivi sono ancora una volta estetici, oltre che funzionali. La rete era infatti invadente e ben poco fotogenica anche in televisione.

Il tempismo vuole che lo smontaggio della rete nella curva ospiti avvenga a cinque anni esatti dalla rimozione degli omologhi nel settore di casa. La prima partita con la vista aperta fu Spezia-Cagliari del 15 novembre 2015. Allora si parlava di un esperimento, con tutte le incognite del caso. Da allora nessun gesto fuori dalle righe si è più registrato, dando ragione a chi si era battuto per arrivare a questo risultato. Con oggi mancano 26 giorni a Spezia-Lazio, quella che dovrebbe essere la prima partita di serie A effettivamente ospitata al Picco.

ANDREA BONATTI

09/11/2020 18:06:52