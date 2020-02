La Spezia - Sibe Pallacanestro 2000 Prato – Spezia Basket Club Tarros 96-75

Parziali: 24-15; 53-30; 67-50



Sibe Pallacanestro 2000 Prato: Danesi 8, Staino 8, Navicelli 7, Goretti 12, Pinna 17, Saccenti 0, Zardo 0, Smecca 2, Manfreni 2, Berlic 25, Taiti 15



Spezia Basket Club Tarros: Cimarelli 11, Pipolo 25, Loni 8, Fazio 7, Steffanini 15, Lauriola 5, Dalpadulo 4, Petani 0, Bertola n.e., Suliauskas n.e.



La stagione degli infortuni sembra non avere fine per la Tarros, che ha potuto mettere sul parquet davvero in poche occasioni la squadra al completo. “Con quelle di oggi fanno 20 assenze di giocatori causa infortuni da inizio stagione – sottolinea il Presidente bianconero Danilo Caluri – sono tante e vanno avanti praticamente da inizio campionato. Peccato, perchè nelle rare occasioni in cui siamo stati al completo abbiamo dimostrato davvero che cosa possiamo fare e abbiamo abbondantemente mosso la classifica”.



“Contro Prato l'assenza contemporanea dei nostri due stranieri ha inevitabilmente pesato – commenta il patron bianconero – Sono per noi giocatori molto importanti. Agli altri ragazzi non posso dire nulla, hanno dato tanto, come sempre”. C'è inevitabilmente un po' di rammarico e di amarezza nelle parole del Presidente, per un'altra partita che la sua squadra non ha potuto giocare con tutti i suoi uomini ed al meglio delle proprie possibilità.

Redazione

24/02/2020 08:55:53