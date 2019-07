La Spezia - Doppietta di Federico Ricci e rete di Luca Mora. Lo Spezia si congeda con un 3-0 alla Fermana dal ritiro di Sarnano nelle Marche. L'ultima amichevole estiva prima del ritorno in città il tecnico aquilotto Italiano schiera Krapikas tra i pali, Marchizza e Terzi al centro, con De Col e Ramos lungo le corsie laterali. A centrocampo è Matteo Ricci a dettare i tempi della manovra, assistito da Bartolomei e Mora, mentre in avanti, con Gudjohnsen perno centrale, saranno Gyasi e Federico Ricci a muoversi sulle ali. Ritmi alti per buona parte del test, come sempre Ricci attaccante in grande spolvero ma un paio di parate di Krapikas spingono agli applausi. Ora qualche giorno di sosta, poi si torna in campo al "Picco" il 7 agosto contro la Sampdoria.

REDAZIONE

30/07/2019 18:59:07