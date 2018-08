Totò Di Natale nello staff di Marino? Lo Spezia gli ha fatto un'offerta

La Spezia - Non una presenza insolita al "Picco" quella di Antonio Di Natale, ma presto potrebbe non essere solo un gradito ospite l'ex attaccante dell'Udinese. Lo Spezia ha infatti offerto a "Totò" di entrare a far parte dello staff del tecnico Pasquale Marino, che lo ha avuto con sé in Friuli per tre stagioni piene di emozioni e successi. Un contatto confermato a margine della presentazione di Andrej Galabinov, che potrebbe avere sviluppi presto. "Anche questo intendo quando dico che dobbiamo crescere", il commento di Guido Angelozzi.

A.BO.

21/08/2018 07:55:54