- Hanno pensato a uno scherzo molto ben organizzato. Una decina di tifosi dello Spezia arrivati ai piedi dello stadio San Nicola di Bari attorno alle 16 di oggi se lo sono dovuti far ripetere un paio di volte che la partita era stata rinviata per neve. Un sole splendente baciava le architetture disegnate da Renzo Piano, un silenzio incontrastato nel parcheggio fuori dalla struttura. Anomalo per una giornata di campionato. All'esterno circa 4 gradi di temperatura. Freddo sì, qua e là qualche traccia di una recente nevicata. Ma soprattutto pozzanghere e un bel cielo terso.Alla fine si sono dovuti convincere, un'occhiata a CDS ha tolto ogni dubbio. Pochi minuti prima delle 14 la Prefettura di Bari aveva disposto la chiusura dell'impianto sportivo rinviando a data da destinarsi la partita dello Spezia ( qui l'articolo ). Una decisione che non ha possibilità di appello. La stessa squadra bianca è scesa dall'aereo con la pista d'atterraggio imbiancata ed è ripartita con un meteo ideale. Su Instagram sembra di vedere accostate le foto della settimana bianca alla mattina e quelle delle vacanze al mare al pomeriggio.Improvviso come era arrivato,aveva lasciato il capoluogo pugliese vestito di un manto bianco ed effimero che non sarebbe sopravvissuto a lungo. Non abbastanza per essere visto dai tifosi spezzini che avevano lasciato di prima mattina il mare del Golfo dei Poeti, ghiacciato come in un porto scandinavo. Un giro di telefonate per avvertire i compagni partiti più tardi, alcune macchine di trasfertisti impegnate sull'autostrada Adriatica hanno fatto retrofront quando erano ancora nelle Marche, a circa 400 chilometri dalla meta, per tornare verso la Spezia. In totale dovevano essere una settantina i tifosi aquilotti a Bari. Molti di loro rimarranno in città avendo prenotato per la notte.