La Spezia - La contestazione comincia. Centinaia di tifosi usciti dallo stadio si stanno accalcando in questi minuti ai cancelli dietro la tribuna per avere un confronto con i giocatori e soprattutto con i dirigenti. “Lo Spezia siamo noi”, “Tirate fuori i...” e tutto il repertorio classico. Chiamato a gran voce il direttore generale Guido Angelozzi, che in queste ore dovrà prendere decisioni in merito alla posizione di Vincenzo Italiano.

