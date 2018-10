La Spezia - "Tanti Auguri a tutti i tifosi dello Spezia per i loro 112 anni. Ci auguriamo che al più presto possiate raggiungere il Vostro sogno di raggiungerci in serie A. Buon compleanno". Firmato Gradinata Sud. Il cuore del tifo blucerchiato sulla pagina Facebook ufficiale seguita da oltre 20mila utenti, saluta l'anniversario del club con un augurio e una foto di una Ferrovia piena in ogni ordine di posto. In passato le due tifoserie, per diversi anni, sono state anche gemellate.

10/10/2018 17:13:14