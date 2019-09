La Spezia - Il più vicino ad arrivare nell’ultimo giorno di mercato è stato il centrocampista Anthony Taugourdeau del Trapani. “Il suo entourage ci ha fatto capire che avrebbe avuto piacere a lavorare con l’allenatore che aveva avuto l’anno scorso - racconta Guido Angelozzi -. Io non ho fatto una trattativa con il Trapani: ho detto al procuratore che se me lo avesse portato a zero gli avrei garantito lo stipendio che aveva. Ha trent’anni e sui trentenni lo Spezia non spende”.

Così però non è stato. Il Trapani lo ha blindato. “Nzola invece non l’ho mai trattato”, spiega il diggì che non esclude di andare sul mercato degli svincolati per la mediana. “Alla fine abbiamo fatto la scelta di rimanere così a centrocampo perché ci sono Maggiore, Acampora e Benedetti. Ci potrebbe stare uno in più, ma se voglio lo risolvo domani questo aspetto. Può darsi che lo faccia e può darsi di no”.



A.BO.

Redazione

03/09/2019 15:26:19