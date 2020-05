Tamponi e test sierologici, lo Spezia li farà entrambi

La Spezia - Il presidente del Coni Giovanni Malagò è sicuro: "La serie A scenderà in campo il 13 giugno al 99%". Il protocollo sanitario che il governo ha voluto, riveduto e corretto, è stato rispedito al Comitato tecnico scientifico e tutte le osservazioni sollevate in prima istanza accettate. C'è da capire quanto i medici sociali, investiti praticamente di tutte le responsabilità in caso di contagio di un tesserato, vogliano poi andare al muro contro muro. Ma l'ottimismo del numero uno dello sport italiano è un dato. La ripresa degli allenamenti da lunedì per la massima serie rimangono l'obiettivo, anche se i tempi si fanno sempre più stretti.

Per i calciatori c'è infatti l'obbligo di avere in mano il risultato del tampone rapido prima di dare il via libera a frequentare i colleghi in campo. Si tratta del classico prelievo di materiale fisiologico da gola e naso, da fare poi analizzare ad un laboratorio privato. Niente scorciatoie, tutto a carico dei club. Per il risultato possono volerci tre o quattro giorni. La serie B non ha ancora ricevuto il protocollo nella versione definitiva (domani se ne parla in assemblea) e quindi pensare di ripartire insieme alla serie A è impossibile e peraltro mai previsto.



In casa Spezia, una delle prime società ad aprire il centro sportivo agli allenamenti singoli, si continua dunque a lavorare a distanza di sicurezza. In queste due settimane il campo di Follo è stato molto frequentato, segnale del grande desiderio del gruppo squadra di tornare a fare il proprio lavoro. Quando il contesto sarà definito, gli aquilotti passeranno dunque tutti dal tampone rapido in modo da poter ricominciare il prima possibile. Lo staff medico, in accordo con la dirigenza, ha già individuato il laboratorio a cui appoggiarsi.

I test sierologici, quelli che rivelano l'eventuale passata contrazione del virus, non pare essere tra i passaggi obbligati. Ma anche in questo caso, l'indicazione che arriva dallo Spezia è di offrire comunque a tutti i tesserati la possibilità di farlo come ulteriore dato di gestione di una fase che sarà comunque ricca di incognite.

A.BO.

14/05/2020 21:31:21