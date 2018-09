La Spezia - SPEZIA-CARPI 0-1

Marcatori: 39'pt Mokulu



SPEZIA (4-3-3): Manfredini; De Col, Terzi, Giani, Augello; Bartolomei, Ricci, Crimi; Okereke, Galabinov, Gyasi. A disposizione: Desjardins, Barone, Crivello, Vignali, Bachini, Mora, De Francesco, Bastoni, Maggiore, Acampora, Bidaoui, Gudjohnsen. Allenatore: Marino.



CARPI (4-4-1-1): Colombi; Pachonik, Suagher, Poli, Buongiorno; Arrighini, Mbaye, Di Noia, Pasciuti; Concas; Mokulu. A disposizione: Pasotti, Frascatore, Ligi, Piscitella, Van der Heijden, Saric, Jelenic, Machach, Wilmots, Romairone, Vano, Sabbione. Allenatore: Castori



ARBITRO: Serra della sezione di Torino

Ammoniti: Saugher, Crimi, Mokulu

Recupero: 1'(pt)



PRE-PARTITA

14.35 - Sarà ancora una volta il 4-3-3 il modulo di partenza scelto da Pasquale Marino: con Manfredini tra i pali, De Col e Augello terzini, Terzi e Giani centrali, Bartolomei, Ricci e Crimi in mezzo, Okereke, Galabinov e Gyasi in attacco. Castori risponde con una abbotonatissimo 4-4-1-1: grande attenzione al gioco in verticale degli uomini in biancorossi con Concas alle spalle di Mokulu a tentare di giocare l'ennesimo brutto scherzo ai bianchi.



14.45 - Cielo e temperature di fine estate in questo ultimo sabato di settembre. Sarà il signor Marco Serra della sezione di Torino a dirigere il match fra liguri ed emiliani. Il Carpi dopo cinque partite ha messo insieme 4 punti, lo Spezia è avanti di due lunghezze. In tribuna l'ex tecnico aquilotto Domenico Di Carlo. Entrambe le squadre indosseranno il lutto al braccio per la recente scomparsa di Luigi Agnolin, ex arbitro e designatore all'età di 75 anni.



PRIMO TEMPO

Che il tempio rimanga luogo sacro, dove chi arriva da fuori lo fa bussando e chi esce ha imparato la lezione. Che il "Picco" faccia il suo, insomma che quando si viaggia sono solo dolori. Di Spezia-Carpi fra serie C e cadetteria ne abbiamo visti tanti, quasi tutti figli di un copione malefico: lo Spezia a costruire, gli episodi sfavorevoli, il gol avverso nel momento peggiore, la generosità per riprenderla e il classico raddoppio in contropiede che chiude i giochi. E in effetti anche questa volta, l'inizio è tutto cuore e coralità, con gli aquilotti a fare la partita e il Carpi arroccato dietro con nove undicesimi dietro la linea del pallone. La percussione lampo di Okereke dopo una manciata di secondi dal fischio d'inizio di Serra, apre le danze: il tiro-cross a pelo d'erba del nigeriano attraversa tutta l'area senza raggiungere lo specchio. Giropalla totalmente gestito da chi ospita, coordinato da Ricci che si appoggia spesso su Galabinov, sul quale le consegne sono chiare: Suagher in prima battuta e raddoppio di marcatura ogni volta che si può. A Buongiorno tocca sudare le proverbiali sette camicie contro Gyasi: se l'italo-ghanese riesce a partire diventa difficile per il 19enne riuscire a neutralizzarlo e al 14' deve ringraziare l'imprecisione dell'attaccante che crossa sul secondo palo dove non c'è nessuno.



Galabinov, il liscio che fa disperare. Poi il miracolo di Colombi.

Si dispera la Ferrovia un minuto dopo e, visto che non si tratta di una riedizione di Mai Dire Gol, ne ha ben donde. Lo Spezia costruisce ex novo una bellissima azione sull'asse Bartolomei-De Col con cross al centro del difensore che dovrebbe esaltare la girata a rete di Galabinov: condizionale necessario perché il bulgaro manca completamente l'impatto su una palla che andava solo presa e sparata in porta. Un liscio che ricorda quelli dell'indimenticabile John Fasciano. La gara scorre e quando raggiunge la metà della prima frazione non ha ancora cambiato i connotati: l'elegantissimo Marino e il "tutato" Castori osservano in piedi l'evolversi di una gara che ha contenuti tattici di rispetto ed il costruito rimane prerogativa dei padroni di casa mentre il Carpi agisce di rimessa e sulla destra è Concas a creare qualche problema in più all'attento Augello. Al 28' la prima grande occasione da gol della gara: dai venticinque metri Bartolomei fa partira una rasoiata a mezz'altezza che finirebbe nell'angolo più lontano se Colombi non volasse alla sua destra per deviare miracolosamente in corner.



Un Colombi da Best 11. Lo Spezia le prova tutte ma segnerà il Carpi.

Le imprecazioni di Galabinov per una capocciata in mischia che fa la barba al palo poco prima della mezz'ora segna l'ennesima occasione persa di uno Spezia che, oltre a dominare (ma con il Carpi funziona sempre così), a tratti gioca anche un bel calcio: da applausi il cambiocampo di Terzi, capitano che oggi funge da regista aggiunto tanto il Carpi è schiacciato nella sua trequarti. Okereke chiede scusa a tutti per un tiro da fuori talmente sbilenco da... perdere il pallone chissà dove, ma al 35' fa una cosa bellissima, da attaccante vero: resistendo alle cariche di chi lo prende in consegna e trovando la torsione giusta per incornare a rete un altro cross di De Col: plastico Colombi a gettarsi sulla sua sinistra e togliere la sfera dal sacco. La storia del Carpi in Viale Fieschi si ripeterà puntuale al minuto 39: nel momento di maggior profusione degli aquilotti, gli emiliani passano , sfruttando una mischia furibonda, l'uscita sbagliata di Manfredini e un pallone che torna vivo improvvisamente e che Mokulu non deve fare altro che depositare in rete. Il "Picco" accusa, gli ospiti provano ad approfittarne e quando serve perdono secondi preziosi: un copione già scritto, anzi un sequel calcistico.

FABIO LUGARINI

29/09/2018 15:47:58