La Spezia - Un'accelerazione degli ultimi giorni. Tanto che quando ieri sera Salva Ferrer si è ritrovato il colletto strappato da una "carezza" di Garritano, non c'era ancora una maglia sostitutiva a disposizione con la stampa del nuovo sponsor. Il bianco gessato creato da Acerbis ha trovato dunque un nuovo partner: è TEN Food & Beverage il nuovo top sponsor dello Spezia Calcio. Il marchio con peperoncino, forchetta e coltello ha fatto il suo debutto sotto le telecamere di DAZN e Rai Sport nell'anticipo contro il Chievo Verona, subito onorato di una prova maiuscola dagli uomini di Italiano.

Si colma così un vuoto che perdurava ormai dall'estate del 2017, quando si chiusero i due anni di Arquati. Per tutta la scorsa stagione lo Spezia aveva giocato con la sola Crédit Agricole come sponsor secondario, un parziale passo indietro per il gruppo bancario che era stato dal 2008 al 2016 il destinatario dello spazio più prezioso al centro del petto. Uscito infine di scena definitivamente in estate, mentre in città venivano confermati gli accordi storici con la Cestistica Spezzina e Hockey Sarzana. In queste settimane si erano aperte due piste con altrettante aziende spezzine. Una prima con un gigante della nautica di lusso, da subito piuttosto fredda anche per una pura questione di marketing: tra calcio e yacht i target sono molto diversi. Un'altra, che invece aveva segnato forti aperture, con una realtà del territorio che si sta rilevando in questi mesi molto dinamica, legata al mondo dei servizi al turismo e non nuova a partnership nel mondo del calcio anche ad alto livello.

A sorpresa, ma forse non troppo, alla fine la scelta è caduta sulla soluzione "di casa". TEN è infatti parte di Hi Food Group, a sua volta partecipata da Event Beach, partecipata da Gabriele Volpi e di cui Stefano Chisoli è amministratore delegato. Potagonista la scorsa estate del salvataggio degli storici locali Moody e Pasticceria Svizzera di Genova, ha locali anche a Santa Margherita Ligure e Milano. E presto ne avrà uno anche alla Spezia. E' infatti il marchio che ha rilevato i fondi di Via del Torretto 1, su cui insisteva lo Spezia Store prima della migrazione sotto l'ala di Spigas Clienti, in cui dovrebbe nascere entro la prossima primavera un ristorante della catena. Gruppo quindi in fase espansiva, che guarda ora anche alla Costa Smeralda grazie alle possibilità aperte dall'entrata dell'Arzachena Calcio nel mondo Social Sport.

ANDREA BONATTI

02/11/2019 14:26:32