La Spezia - Sono in vendita i biglietti per la sfida di Supercoppa tra Juventus e Fiorentina. È iniziata la vendita dei biglietti per la gara valida per la Supercoppa Femminile tra Juventus e Fiorentina Women in programma sabato 13 ottobre (ore 20.15) allo stadio "Alberto Picco". I tagliandi potranno essere acquistati presso i punti vendita della ETES e sul sito www.etes.it. Una promozione speciale interessa gli Under 12 (nati entro il 9 ottobre 2005), che potranno assistere al match pagando il biglietto al prezzo ridotto di 1 euro.



Sabato 13 ottobre verrà aperta la biglietteria presso i botteghini dello stadio "Picco" dalle 10 alle 13 e dalle 15 fino all'inizio del primo tempo.



I prezzi

TRIBUNA Euro 5,00

TRIBUNA RIDOTTO UNDER 12 Euro 1

GRADINATA DISTINTI Euro 5,00

GRADINATA DISTINTI RIDOTTO UNDER 12 Euro 1,00



I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2018 con diritto al posto in Tribuna d'Onore potranno accedere alla stessa a presentazione della tessera federale - fino ad esaurimento dei posti disponibili e ritirando il tagliando d'ingresso presso il botteghino sito in Viale Fieschi incrocio Viale dei Pioppi - nella giornata di venerdì 12 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2018 non aventi diritto al posto in Tribuna d'Onore avranno accesso alla Gradinata Distinti a presentazione della tessera federale - fino ad esaurimento dei posti disponibili e ritirando il tagliando d'ingresso presso il botteghino sito in Viale N. Fieschi incrocio Viale dei Pioppi - nella giornata di venerdì 12 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

02/10/2018 15:25:53