La Spezia - E' iniziato soltanto a metà ottobre ma ha già fatto il pieno di consensi. Condotto da Andrea Vianello, è il nuovo format di Rai Tre “Rabona, il colpo a sorpresa”, in onda ogni venerdì sulla terza rete nazionale. Un programma settimanale, in diretta dagli Studi di via Teulada, “sul” calcio, ma non “di” calcio. “Rabona”, infatti, è un programma che parlerà dello sport più bello del mondo come un grande racconto popolare e della società, usandolo, però, anche come modo per essere dentro la notizia, con le storie e i protagonisti dell'attualità. Un approfondimento originale, in uno studio innovativo e con una conduzione fuori dagli schemi. Diretto da Luigi Antonini, ogni volta propone ospiti inattesi (accomunati dalla passione italiana per il calcio), musica dal vivo, immagini di repertorio, racconti inediti, giochi. E poi tante storie e uomini da raccontare: il territorio, le comunità, le città. Tutte realtà viste attraverso la lente di un campo di gioco. Nel finale della prossima puntata, in onda venerdì a partire dalle 23, protagonista lo Spezia e lo scudetto di guerra vinto dai vigili del 1944: ci ha pensato il consigliere Cristiano Ghirlanda a fare da tramite con lo staff della trasmissione e mettere così a disposizione il materiale con cui è stata riraccontato un capitolo di storia che non è certamente solo di calcio.

F. L.

05/12/2018 20:08:08