Stroppa: "Da sabato può cambiare la musica"

La Spezia - “Ci mettiamo alle spalle le prime dieci giornate di campionato che sono state molto difficili se non impossibili sulla carta”. Così Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone che sabato prossimo ospiterà lo Spezia allo Scida. L'ex allenatore aquilotto commentando la pesante sconfitta per 4-0 rimediata ieri sera contro il Napoli, ha aggiunto: “Abbiamo dimostrato che in questo campionato vogliamo e possiamo starci. Non dobbiamo mollare perché la cosa più difficile è avere due punti ed essere ultimi. Non è facile credere ancora in quello che si può fare ma è alla portata, ci metto la faccia e dico che questa squadra si può salvare alla grade. Sono sicuro – ha chiuso Stroppa – che da sabato possa cambiare la musica”.

REDAZIONE

07/12/2020 15:40:42