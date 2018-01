La Spezia - Ci sono volute decine di ore di lavoro, giorno e notte, fin dall'inizio di questo 2018 ma il risultato è stato di quelli da ricordare, da appendere al muro o da condividere in modo compulsivo su smartphone e social. Doveva essere una grande coreografia e alla fine i ragazzi della Curva Ferrovia non hanno tradito le aspettative accompagnando l'ingresso in campo dei giocatori contro il Palermo con una romantica e orgogliosa rappresentazione della città e del suo Golfo.

Uno spettacolo andato in scena nella prima gara dell'anno e in un Picco che ha accompagnato con applausi e foto il telone realizzato dagli ultras, che dall'alto della curva è sceso fino a pochi gradoni dal campo mostrando l'ottimo risultato di un lavoro portato avanti a lungo fra mille difficoltà. Una coreografia illuminata anche dai fuochi d'artificio che hanno aggiunto entusiasmo ad una serata che ha sicuramente trasmesso qualcosa anche ai giocatori in campo, i quali di fronte alla capolista hanno se la sono giocata alla pari e senza timori.

Una serata da incorniciare e da rivivere con la fotogallery di Stefano Stradini.

BENEDETTO MARCHESE

21/01/2018 10:35:51