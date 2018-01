La Spezia - Per adesso il mercato invernale non ha variato di molto il monte ingaggi in casa Spezia. Dentro Palladino, fuori qualche giovane: emolumenti in salita ma senza scatti. Nel caso del Palermo ecco Fiore dallo Standard Liegi e Moreo dal Venezia (prestito con obbligo di riscatto a fine stagione) che rischiano di aver elevato ben di più il conto. Fatto sta che il monte ingaggi dello Spezia è circa un terzo di quello della capolista che questo pomeriggio arriva al "Picco". Qualcosa che da l'idea della forza dei siciliani, insieme al ricordo dell'andata in cui gli aquilotti non entrarono mai in partita. Insomma, inizio con il botto per Gallo e i suoi ragazzi.

A.BO.

20/01/2018 10:11:27