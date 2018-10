Spezia in sala video per conoscere il Pescara

La Spezia - In sala video per cogliere pregi e difetti della capolista ben amalgamata da Bepi Billon. Il mirino sul Pescara anche se si dovrà attendere la settimana ventura visto che è weekend di pausa per gli impegni della Nazionale. Ieri intanto doppia seduta per lo Spezia di mister Marino: dopo il lavoro incentrato sulla forza svolto in mattinata, è tornato nel pomeriggio a sudare sul terreno 'centrale' di Follo. Prima parte dedicata alla fase teorica in sala video per gli aquilotti; una volta in campo, dopo un veloce riscaldamento tecnico, spazio a lavoro tecnico - tattico dedicato alla fase offensiva, dunque sfida a ranghi misti su porzione di campo.



Grazie al turno di sosta lo staff tecnico ha potuto modulare i carichi di lavoro della squadra potendo concedere riposo ad alcuni elementi della rosa, senza dover forzare i tempi di recupero di chi non è ancora al meglio. Per oggi è in programma una seduta di allenamento a partire dalle 15 presso il centro sportivo di Follo.

11/10/2018 12:24:50