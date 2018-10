La Spezia - Lo Spezia non è ancora entrato nelle preferenze assolute dei bookmakers, ma già un pezzetto di strada è stata fatta da questa estate. Nelle quote promozione dopo un mese e mezzo di campionato la fotografia della Snai vede gli aquilotti nella "parte sinistra" del tabellone, ancora a debita distanza dalle teste di serie. Verona, Benevento, Palermo e Crotone continuano a rilevare la fiducia degli scommettitori, con il Pescara come prima inseguitrice. Qualcosa che mette ancora più pepe alla sfida di venerdì prossimo contro gli abruzzesi, una sorta di spareggio per di ruolo di guastafeste.

