Spezia e Napoli subito al lavoro, domani è già tempo di rifinitura

La Spezia - Spezia e Napoli subito in campo in vista della sfida di mercoledì (ore 18) al Maradona per il primo turno infrasettimanale di questo 2021. Archiviata la sconfitta interna contro il Verona gli aquilotti nel pomeriggio hanno ripreso i lavori a Follo con una seduta di scarico per i titolari di ieri, mentre il resto del gruppo è stato impegnato sul campo. Per tutti al termine i consueti controlli anti Covid. Tempi strettissimi per Italiano e i suoi ragazzi che domattina sosterranno la rifinitura e poi partiranno alla volta della Campania senza gli squalificati Chabot ed Estevez ma con il rientrante Terzi.



Ripresa degli allenamenti immediata anche per il Napoli di Gattuso che si è ritrovato questa mattina a Castel Volturno rinfrancato dalla larga vittoria di Cagliari che ha confermato come gli azzurri al momento non stiano risentendo delle pesanti assenze in attacco – Mertens e Osiimhen non ci saranno nemmeno mercoledì – grazie alla prestanza della 'boa' Petagna e alle reti dei solidi Insigne e Lozano, oltre all'incontenibile Zielinski.

Per i partenopei seduta con due gruppi, con i reduci dall'impegno di ieri in palestra e gli altri impegnati sul campo. Allenamento differenziato infine per Koulibaly e Malcuit (accostato anche agli aquilotti) entrambi irrecuperabili per mercoledì.

B. M.

04/01/2021 19:53:13