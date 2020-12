Spezia da Champions, ma solo nei primi tempi

La Spezia - Con i 'se' e con i 'ma' si va poco lontano anche nel calcio, come ha dimostrato anche l'esordio del Picco in Serie A ieri sera, con il Bologna andato a un passo dal clamoroso 3-2 dopo essere stato sotto di due gol. Guardando però la classifica dei primi tempi della Serie A, tenendo in considerazione solo i 45 minuti iniziali di ciascuna delle dodici partite fin qui disputate, lo Spezia sarebbe al terzo posto con il Torino in piena zona Champions, con venti punti frutto di cinque vittorie e altrettanti pareggi. Nella particolare graduatoria infatti sarebbe dietro solo alla capolista Milan, alla Sampdoria e al Torino impegnato stasera all'Olimpico contro la Roma. Numeri che indicano come la squadra di Italiano parta sempre bene senza però riuscire – probabilmente per una questione di esperienza – a tenere il risultato nei secondi tempi e a sfruttare le occasioni che capitano nel corso della partita. Senza ovviamente dimenticare i meriti degli avversari di questa categoria.

Un andamento quello dei bianchi evidenziato fin dall'esordio con l'1-4 contro il Sassuolo maturato nella ripresa dopo l'1-1 all'intervallo o lo 0-3 di San Siro col Milan dopo un'ora giocata praticamente alla pari, cosa accaduta anche con la Juventus. Risultato emblematico dei minuti finali che fin qui hanno costretto lo Spezia a pagare un dazio pesante in termini di punti è però quello del Tardini con il 2-2 finale dopo un match a lungo dominato.

Certo non sono mancati episodi opposti come il pareggio con la Fiorentina maturato nell'ultimo quarto d'ora oppure il colpo esterno di Benevento con tre gol distribuiti in entrambi i tempi. Di sicuro fin qui Nzola e compagni hanno fatto vedere un gioco che avrebbe meritato qualcosa di più degli attuali undici punti in classifica ma la strada è ancora lunga e c'è tutto il tempo per imparare a mantenere fino al triplice fischio concentrazione e determinazione che l'allenatore chiede quotidianamente ai suoi ragazzi.



B. M.

17/12/2020 20:45:30