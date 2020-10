Spezia con pochi cambi in difesa, Marchizza si candida

La Spezia - Improvvisamente corti sulle corsie laterali della difesa. Perchè se al centro lo squalificato capitan Terzi sarà sostituito da Erlic che giocherà al fianco di Chabot, i forfait in serie di Ramos e Salva Ferrer obbligano Italiano a fare delle scelte: lo spagnolo è out per scelta tecnica ("non l'ho visto sereno" ha detto Italiano in conferenza stampa) visto che potrebbe anche essere ai saluti proprio nelle ultime giornate di calciomercato, mentre l'uruguyano non è al meglio. Tornano invece nel gruppo squadra Estevéz, Dell'Orco e Acampora, tutti convocati. A livello di formazione si devono tenere conto le assenze ma anche la stanchezza che potrebbe farsi sentire visto che è la terza partita in una settimana: Rafael giocherà dal primo minuto al posto di Zoet, Sala e Marchizza dovrebbe prendersi le fasce con Ricci in cabina di regia, Bartolomei e uno fra Pobega e Maggiore in mediana. Davanti Farias scalpita: potrebbe essere lui a Gyasi nel tridente d'attacco completato da Verde e Galabinov.



I convocati:

PORTIERI: 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 97.DESJARDINS



DIFENSORI: 5.MARCHIZZA, 7.SALA, 20.BASTONI, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 39.DELL'ORCO, 69.VIGNALI



CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 6.MORA, 8.RICCI, 10.AGOUME', 16.BARTOLOMEI, 24.ESTEVEZ, 25.MAGGIORE, 26.POBEGA



ATTACCANTI: 9.GALABINOV, 11.GYASI, 17.FARIAS, 31.VERDE, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI

Redazione

03/10/2020 18:52:04