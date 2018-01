La Spezia - Lo Spezia ha ritrovato la difesa: i liguri non subiscono gol da 363’, ossia dal 87’ di Cremonese-Spezia 1-0, centro di Paulinho, lo scorso 2 dicembre; poi si contano i restanti 3’ dello “Zini”, le intere gare vinte su Foggia (1-0 in casa), Pro Vercelli (2-0 al “Piola”) ed Avellino (1-0 al “Picco”) e quella pareggiata a Parma (0-0). Lo Spezia ha medie da serie A al “Picco” nelle ultime nove partite giocate: 7 successi liguri e 2 pareggi, con 23 punti conquistati sui 27 a disposizione.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK