La Spezia - E' uno Spezia che non forzerà la mano, che probabilmente non sarà il primo a muoversi ma che tiene aperte diverse piste per riuscire comunque a trovare un profilo che completi l'organico di Fabio Gallo. Sarà ancora un mercato oculato quello di questo gennaio, sulla scorta dei movimenti che si sono visti in estate e che hanno creato un gruppo che negli ultimi due mesi del girone d'andata è riuscito a tenere una media da alta classifica toccando l'inattesa quota di 30 punti al giro di boa. Un obiettivo che esalta la piazza ma lascia il club con i piedi per terra.

Rimane dunque fermo il punto sul contenimento del monte ingaggi, oggi di poco al di sotto dei 5 milioni di euro. Nessuno stipendio fuori parametro, nessun cartellino pesante acquistato ma un occhio vigile alle occasioni in categoria e non solo.

Rientrerebbe nei limiti l'ingaggio di Luca Mora della Spal, su cui Gianluca Andrissi ha lavorato nei primi giorni dell'anno. Mezzala fisica e di carattere, c'è da battere una folta concorrenza per assicurarselo: Cremonese, Novara e anche Foggia seguono il giocatore. La Spal rimane in ferie fino al 12 gennaio prossimo, difficile ci siano novità sostanziali in merito prima di allora. Mora percepisce un ingaggio inferiore ai 300mila euro lordi che casa Spezia prende come tetto massimo e ha un contratto fino al 2020 che gli aquilotti potrebbero rilevare.



Ben al di fuori dal tetto di spesa invece lo stipendio di Ledian Memushaj che sembra più che altro una suggestione. L'albanese del Golfo dei Poeti guadagna circa 600mila euro lordi a Benevento e ha buon mercato anche in massima serie. C'è l'aspetto affettivo - il centrocampista è cresciuto alla Spezia e ha frequentato il "Picco" - ma destinato a scomparire di fronte a quello economico su cui il club ha costruito un equilibrio anche all'interno dello stesso spogliatoio. Più facile arrivare a Nicolas Viola, giocatore apprezzato da Gallo che però ha grande mercato. Piace al Bari per esempio, che come lo Spezia vuole un elemento con i piedi buoni da schierare in mezzo e che segue lo stesso Memushaj e il foggiano Antonio Vacca in rotta con i rossoneri e seguito anche dal Parma.

Sempre restando in Puglia, ecco il nome di Aniello Salzano, 26enne che due stagioni fa fece molto bene con il Crotone di Juric. Il napoletano guadagna circa 140mila euro netti a all'anno a Bari e non trova spazio nella squadra di Fabio Grosso con Sean Sogliano che si muove già per sostituirlo. Difficile però che Via Melara voglia mettere mano al portafoglio in maniera consistente per il cartellino di un giocatore che è un esubero tra i biancorossi, anche se il suo profilo è ritenuto interessante. Stesso discorso per Federico Maracchi, per cui il Trapani vorrebbe monetizzare. Il triestino potrebbe lasciare la Sicilia se andasse in porto l'arrivo di Corapi dal Parma e allora il discorso potrebbe essere ripreso in mano.

A.BO.

08/01/2018 18:00:42