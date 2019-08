Spezia-Pro Patria, sei anni fa l’ultimo incrocio

La Spezia - La Pro Patria non segna in trasferta, in partite ufficiali, da 219’: ultima rete firmata Gucci al 51’ del match vinto 2-1 sull’Alessandria lo scorso 18 aprile, in C. Poi si contano i residui 39’ del “Moccagatta” e le intere gare a casa di Cuneo (0-0 in regular season) e Carrarese (0-2 ai playoff). I tigrotti ricominciano il ciclo di gare esterne in coppa Italia “dei grandi” dal “Picco” dopo 5 stagioni di assenza. La formazione bustocca ha giocato la sua ultima trasferta proprio in Liguria, perdendo 2-4 il 10 agosto 2013, dopo tempi supplementari.



La Pro Patria non vince una trasferta di coppa Italia “dei grandi” – sul campo – dal 1941, quando sbancò Udine per 1-0 (5 ottobre). In tempi decisamente più recenti i bustocchi vinsero 3-0 a Como il 24 agosto 2003, ma fu a tavolino per rinuncia dei lariani nell’estate in cui la B passò a 24 squadre e molte società boicottarono la fase a gironi agostana di coppa Italia.



Redazione

11/08/2019 17:37:12