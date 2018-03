La Spezia - Sul terreno del "Bruno Ferdeghini" il derby tra Spezia Calcio e Abuja Football College inaugura la Viareggio Cup nel Golfo dei Poeti. Lunedì 12 marzo alle 14.30 in campo le due squadre della galassia di Gabriele Volpi: lo Spezia padrone di casa contro la squadra proveniente dalla Nigeria che negli ultimi anno ha cresciuto tanti giocatori che si sono poi affermanti in Italia. Tra questi Sadiq e Nura della Roma, Okonkwo del Bologna e Okereke dello Spezia. Giocheranno sul campo dell'Intels Training Center, che porta il nome dell'azienda che finanzia entrambe le realtà. Lo Spezia di Riccardo Corallo sarà impegnato nello stesso stadio anche mercoledì 14 marzo contro il Sassuolo con fischio d'inizio alle 16.30 e chiuderà poi il girone sabato 17 marzo alle 15 contro i belgi del Bruges. In provinci della Spezia si giocheranno in questa prima fase anche Sampdoria-Partizan Belgrado, Milan-CAI, Torino-Perugia, Rijeka-Euro New York, Genoa-AZ Alkmaar, Rijeka-Benevento al "Ferddeghini" e Genoa-Lucchese, Sampdoria-Venezi e, Sampdoria-Pisa a Levanto.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK