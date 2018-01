Spazio agli acquisti, chi deve partire?

La Spezia - Lo shopping autunnale, l'emergenza portieri e la voglia di regalarsi un campione del mondo. Lo Spezia arriva all'appuntamento con il mercato invernale con la lista A, quella in cui vengono inseriti i giocatori over 23, già completata nelle diciotto caselle disponibili. Cedere qualche elemento, proprio come nel giugno scorso, diventa un'impellenza a questo punto per poter portare a termine le due operazioni che sembrano ad oggi meglio avviate. Raffaele Palladino e Luca Mora potrebbero essere aquilotti, ma oggi non ci sarebbe lo spazio per inserirli tra i convocabili.

Serviranno insomma un paio di sacrifici, comunque dolorosi. Il gruppo è stato infatti la forza dello Spezia nel girone d'andata e anche chi ha giocato di meno si è fatto di solito trovare pronto. Un esempio di questo o è sicuramente Alberto Masi, in gol dopo una manciata di minuti dall'esordio al "Picco" nella partita contro il Perugia finita poi per 4-2. Il cambio di modulo, l'abbandono della difesa a tre, rende l'abbondanza di centrali difensivi qualcosa da correggere. Non basterebbe l'eventuale addio di Calabresi, un under.

Che dire di Juande? Grande protagonista nel primo anno di Bjelica, rimesso al centro del progetto da Fabio Gallo ma poi assente per due mesi tra infortuni e problemi personali che lo hanno tenuto lontano dall'Italia. Nel suo ruolo di regista è sbocciata la stella di Bolzoni e oggi per l'andaluso c'è da lavorare sodo per trovare nuovamente spazio, al netto delle indiscutibili qualità. Così non è stato per Beppe Mastinu, una delle chiavi tattiche del passaggio al 4-3-1-2. Grandi prestazioni ma anche qualche pausa nel suo girone d'andata, l'eventuale arrivo di Palladino gli metterebbe in casa un formidabile competitor. Vale la pena rinunciare a un elemento appena iniziato a scoprire? Oppure è Davide Bassi il sacrificio necessario? Tre portieri in lista A sono troppi e lo spezzino paga un anagrafe sfavorevole rispetto al nuovo arrivato Manfredini. Di Gennaro poi è il titolare mentre Saloni un giovane da lista B.



Quale giocatore dovrebbe lasciare la maglia bianca? CDS lo chiede ai lettori.

