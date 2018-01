, il senso delle parole espresse danella conferenza stampa di presentazione al suo arrivo all'Almeria non era quello riportato dal sito ufficiale del club. E' quanto ieri ha raccontato lo stesso giocatore a Fabio Gallo in una telefonata scattata nel pomeriggio, dopo che CDS aveva riportato ( qui l'articolo ) i virgolettati contenuti nel comunicato della società andalusa.Soleri ha confermato al tecnico di essere stato benissimo allo Spezia e di aver detto in conferenza di aver giocato poco a causa del valore dei suoi compagni, tra cui un campione del mondo come Alberto Gilardino. Questo il senso delle sue parole, finite invece sul sito dei biancorossi con un tono polemico. Chissà che i due non si incrocino di nuovo nelle rispettive carriere.

