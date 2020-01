La Spezia - Nel prologo del fine settimana in campo anche le giovanili Under 6, Under 12 e Under 14 e franchigia Under 18 FTGI Ligues 1. Prima sconfitta in campionato per la Dr Ferroviaria che a Tortona ottiene però un prezioso punto che le consente di incrementare il primato in classifica con un vantaggio che ora è di undici punti sulla prima delle inseguitrici, e dodici sul Cus Piemonte Orientale che occupa la terza piazza. Un approccio sbagliato iniziale alla gara da parte degli aquilotti, un pò di indisciplina e soprattutto un arbitraggio non propriamente all'altezza dell'importanza del match sono le principali cause di questa sconfitta che brucia parecchio e che è difficile da accettare perché percepita come immeritata sia dallo staff tecnico che dai giocatori.



I tre cartellini gialli che hanno costretto la squadra spezzina a giocare per trenta minuti in inferiorità numerica, le due mete apparse regolarissime di Paolo Vergassola e Hughie Molloy ma annullate del direttore di gara nonché qualche altra decisione arbitrale non proprio in linea col regolamento di gioco sono stati fattori che hanno certamente influito sul risultato finale della gara. Il Tortona, sia chiaro, ha fatto la sua gara ed ha vinto senza “rubare” nulla: i Lions sono partiti

molto forte aggredendo e sorprendendo gli aquilotti, hanno saputo sfruttare al meglio i periodi di superiorità numerica per le espulsioni dei giocatori spezzini, hanno chiuso il primo tempo in vantaggio 18 a 7 ed hanno resistito, anche con un pò di fortuna al “ritorno” degli aquilotti che nella seconda parte della gara, in particolare negli ultimi dieci minuti del match, hanno dominato giocando a lungo a ridosso dell'estrema linea di difesa piemontese sfiorando più volte la segnatura ma senza riuscire a concretizzare solo per l'eccessiva precipitazione e l'ansia di concludere in meta. Agli aquilotti l'impegno e la determinazione mostrati nel secondo tempo non sono dunque bastati ed il loro tentativo di rimonta si è fermato a quota 17 punti non sufficienti a ribaltare il risultato nonostante i tortonesi nel secondo tempo siano riusciti a segnare solo tre punti su calcio di punizione. La gara si è chiusa col punteggio di 21 a 17 per i padroni di casa. Per la Dr Ferroviaria hanno segnato nel primo tempo Hughie Molloy e nel secondo Adil Tabi, entrambe le mete sono state trasformate da Luca Gabrielli che ha centrato i pali una volta anche su punizione.



Formazione Dr Ferroviaria Italia Spezia: Hall, Mele, Gaglione (v. cap.), Zamborlini, Trivelli, Gabrielli, Tabi, Seiadu, Molloy, Sanchez, Mosti, Vergassola, Conte, Battezzati (cap.), Del Vecchio, Brozzo, Pecci, Costa, Obuefi, Singhateh, Gelati, Mazzanti. Allenatori: GianLuca Cartoni e Fabio Paradiso.



A seguito della esclusione dal campionato del Cffs Cogoleto la classifica viene così aggiornata: Dr Ferroviara Italia Spezia 30, Lions Tortona 19, Cus Piemonte Orientale 18, Val Tanaro 15, Saluzzo 2, Tre Rose 0.



E' stato anche un intenso week end per le squadre giovanili. Sabato sono state tre le formazioni della Dr Ferroviaria impegnati sui campi della Liguria e della Toscana. Gli under 6 allenati da Lucia Vergassola, hanno partecipato al raggruppamento che si è svolto a Lucca, gli under 12 di Filippo Pedinotti e Marco Sturlese a quello svoltosi a Recco, mentre gli under 14 di Paolo Vergassola hanno affrontato il Cus allo stadio Carlini di Genova. A Lucca i piccoli under 6 hanno affrontato in un triangolare i padroni di casa lucchesi ed i Lyons amaranto di Livorno vincendo entrambe le gare

rispettivamente col punteggio di 7 a 6 e 8 a 7. A Recco la under 12 ha disputato un quadrangolare vincendo per 7 a 3 con i padroni di casa recchesi e subendo due sconfitte con Province dell'Ovest 7 a 1 e Cogoleto 10-0. Pesante la sconfitta subita dalla under 14 che ha dovuto alzare bandiera bianca con un fortissimo Cus Genova che si è imposto per 56 a 7.



Formazione under 6: Giulio Stretti, Iardella Nicolò, Edoardo Mantani, Penelope Marchesin, Emanuele Berrettieri, Francesco Serra.



Formazione under 12: Lorenzo Cicala, Alessandro Meca, Leonardo Ulivi, Pietro Barbati, Domenico Marchini, Tommaso Iani, Ettore Argonauta, Pietro Barbati, Gregorio Bellè, Alessio Berrettieri, Randy Vargas Cabrera, Mattia Mirabito, Andres Camillo Fiorentini, Pietro Scaletti, Davide Gottardo. Allenatori Filippo Pedinotti e Marco Sturlese.



Formazione under 14: Moggia, Mordacci, Vergassola, Rouby, Macchio, Piscopo, Becchetti, Moroni, Bocchia, Pardi, Sanfedele, Farina, Tonelli, Bernabei, Vignali, Sabatini, Gualpa.



Sul fronte delle Franchigie prestazione al cardiopalma della FTGI Ligues 1 Under 18 che a Recco, nella seconda giornata di andata della seconda fase del girone di categoria, supera l’Amatori Novara per 33 a 28 conquistando i primi 4 punti più 1 di bonus. Gli aquilotti convocati: Brancaleone Edoardo, Fabbri Cesare, Valentia Francesco e Zuniga Adrian.



Classifica Under 18: Rivoli e San Mauro 9, FTGI Ligues 1 e Tecnikabel VII Torino 5, Amatori Novara 2, FTGI Embriaci 2 - 4.



Questo fine settimana il programma partite sarà tutto all’insegna delle giovanili: sabato 1 febbraio alle ore 15,30 gli aquilotti Under 14 ospiteranno al Comunale Pieroni la compagine delle Province dell’Ovest n.2; alle ore 14,30 ben due formazioni Under 10 saranno impegnati al raggruppamento che si terrà a Recco e la Franchigia FTGI Ligues1 inserita in questa fase nel girone 2 interregionale C.R. Lombardo giocherà alle ore 18,00 in trasferta col Biella Rugby.

Redazione

30/01/2020 10:13:43