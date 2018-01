La Spezia - E venne il tempo del derby del levante ligure. E' attiva fal pomeriggio la prevendita dei tagliandi per la sfida alla Virtus Entella, terzo turno di ritorno del campionato serie B , in programma alle ore 20:30 di lunedì 05 febbraio sul terreno dello stadio 'Comunale' di Chiavari. I tagliandi, acquistabili in tutti i Settori dello stadio, sono disponibili sul circuito ETES, sul territorio nazionale nei punti di prevendita del circuito, oltre che in modalità online sino alle 19 di domenica 4 febbraio.



Settore Ospiti: € 15,50

Distinti Centrali: € 17,50

Distinti Laterali: € 15,50

Tribuna Laterale: € 20,50

Tribuna Semicentrale: € 22,50

Tribuna Centrale: € 26,50



Bambini/e Under 6 ingresso gratuito con biglietto omaggio da richiedere alla società Virtus Entella tramite mail all'indirizzo accrediti@entella.it. Biglietti acquistabili in tutti i settori dello stadio (se ancora disponibili) escluso il Settore Ospiti e senza Tessera del Tifoso anche nel giorno gara. Per i tifosi spezzini intenzionati a recarsi al "Comunale" di Chiavari con l'auto, uscita autostradale consigliata Lavagna.

29/01/2018 11:13:26