La Spezia - Venerdì 12 ottobre lo Spezia Store di via del Torretto 1 ospiterà un nuovo evento che vedrà come protagonisti due perni del centrocampo aquilotto, ovvero Paolo Bartolomei e Marco Crimi, entusiasti di poter conoscere i propri tifosi tra le mura di quello che ormai è diventato uno dei punti di riferimento della passione spezzina.

A partire dalle 18:30, i due calciatori, a segno nell'ultima vittoriosa trasferta all'Armando Picchi, saranno a disposizione del popolo aquilotto nel punto vendita ufficiale Spezia Calcio situato nel cuore della città, pronti a rispondere alle domande dei sostenitori, a firmare autografi ed a posare per le immancabili foto ricordo con coloro che gara dopo gara non fanno mai mancare il proprio sostegno, dimostrando un amore con pochi eguali in Italia.

11/10/2018 10:13:18