Sconfitta sonora, ma alla fine sono solo cori di incitamento

La Spezia - Sotto il settore ospiti dello stadio Del Duca. Lo Spezia si presenta al termine della partita contro l'Ascoli per salutare i 23 trasfertisti che si sono sobbarcati un lungo viaggio per seguire la maglia bianca. Nonostante il 3-0 maturato in campo, che porta il conto a tre sconfitte in quattro partite, per i giocatori solo cori di sostegno e inviti a non mollare in vista della delicata partita di domenica contro il Trapani.

REDAZIONE

24/09/2019 22:59:18