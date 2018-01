La Spezia - “La partita con lo Spezia è importante, vogliamo dare un segnale di essere la squadra che sappiamo essere. Lo Spezia viene da un periodo molto positivo, sono sicuramente una squadra forte e ambiziosa che verrà qui per vincere ma lo stesso vogliamo noi. Stiamo preparando bene la partita cercando di risolvere quanto non è andato nelle ultime partite”. Tocca a Dario Saric inquadrare Carpi-Spezia di sabato prossimo. Emiliani non in un grande periodo a differenza degli aquilotti di Gallo. Ma all'andata il cinismo dei biancorossi ebbe ancora una volta la meglio. “Lo Spezia mi riporta alla mente il mio esordio in Serie B, un ricordo bellissimo coronato da una bella vittoria. Detto questo, devo crescere ancora tanto, il margine di miglioramento a vent’anni dev’essere ancora grande, sto lavorando sulle mie lacune per migliorare in ogni allenamento per essere un giocatore che può dare una mano importante alla squadra”.



In mezzo potrebbe mancare il metronomo della squadra. “L’assenza di Giorico? E’ un giocatore importante per noi, che sa dare tempi e geometrie alla squadra, ma la difficoltà a creare occasioni è indipendente dalla sua assenza, dobbiamo risolvere questa cosa tutti insieme ognuno con le proprie caratteristiche”. Il Carpi giocherà anche per salvare la panchina di Calabro. "Queste voci nello spogliatoio non le facciamo nemmeno entrare, noi pensiamo a dare il massimo così come sta facendo il mister. Lo Spezia si è rinforzato con giocatori importanti come Mora e Palladino, è giusto che puntino in alto e sarà una partita difficile per noi. Ma ne abbiamo già affrontate altre in cui siamo riusciti a fare quasi l’impossibile come contro Parma e Frosinone. Stiamo lavorando bene e siamo qui per fare la nostra parte”.

REDAZIONE

24/01/2018 19:02:26