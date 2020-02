La Spezia - Svincolato e desideroso di rimettersi in gioco. Lo Spezzino Thomas Saloni, portiere classe 1996, potrebbe firmare entro qualche giorno un contratto con il Siena che ha bisogno di un estremo difensore dopo che Lorenzo Ferrari si è rotto il crociato del ginocchio destro. Per lo spezzino anche 4 presenze in B con la maglia della sua città.

