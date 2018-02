La Spezia - "Con Di Carlo devo correre un po' di più rispetto a quando stavo davanti alla difesa, però mi trovo bene", dice Ronaldo , centrocampista del Novara che sabato affronta lo Spezia. Il brasiliano è l'uomo dai piedi buoni della mediana piemontese. "Con il cambio di allenatore scatta una reazione, è normale quando c'è un avvicendamento in panchina. Ho passato tre mesi senza giocare ma mi sono allenato abbastanza bene, ora mi sento meglio. Di Carlo ci chiede di giocare con serenità e provare a fare le cose che ci diciamo in allenamento".

