La Spezia - Credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici delle società appartenenti alla Lega di Serie B, Lega Pro e Lega nazionale dilettanti. E' quanto prevede una delle norme del "Pacchetto Sport" inserito nella Legge di bilancio. Attraverso questa misura le società di calcio appartenenti alla Lega di Serie B, alla Lega Pro e alla Lega Nazionale Dilettanti che impiegano le risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi della Lega di Serie A per ammodernare i propri impianti sportivi godono di un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta, pari al 12 per cento delle somme destinate a questa finalità, sino a un massimo di 25mila euro.



Sempre nell’ottica del sostegno allo sviluppo dell’impiantisca sportiva di base, che ha rappresentato uno dei principali obiettivi del programma politico del Ministro Lotti, è stato introdotto uno Sport Bonus per incentivare gli interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, con un impegno di ben 10 milioni di euro: grazie a questa norma, viene riconosciuto a tutte le imprese un beneficio fiscale sotto forma di credito d’imposta corrispondente al cinquanta per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a un massimo di 40mila euro in favore di associazioni e società sportive.

03/03/2018 12:33:44