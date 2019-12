La Spezia - A un'oretta e mezza di macchina l'uno dall'altro, dopo aver percorso strade molto diverse. Quando giocavano assieme, per alcuni il vero predestinato però era lui, Andrija Filipovic, compagno d'attacco di David Okereke nell'indimenticabile Viareggio Cup 2016. Finita alle semifinali contro la Juventus dopo una serie di rigori da pulsazioni accelerate. Quella del gol di tacco da calcio d'angolo (alla Mancini) del giovanissimo Maggiore al novantesimo che agguantò il 2-1 segnato a Pol Lirola. Il primo gol sotto la Curva Ferrovia del talento spezzino.

A fine primo tempo aveva segnato proprio Filipovic su assist di Okereke. In stagione il croato, portato da Damir Miskovic in persona, ne aveva fatti 9 su 19 partite. L'anno prima un breve passaggio proprio alla Juventus, che non l'aveva voluto confermare si dice per questioni caratteriali. Aspetto che non mancò di far rilevare anche in aquilotto, disperdendo forse un grande talento. Al Siena in prestito non lasciò il segno e così ha dovuto conquistarsi il calcio dei grandi al Nova Gorica in 2.HNL nelle scorse due stagioni. In estate è stato acquistato dal NAC Breda, da cui è passato anche Sadiq, per risalire in Eredivisie. Centocinquanta chilometri da Bruges e dal vecchio compagno d'avventura.

