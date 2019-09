La Spezia - Il debutto poco più di cinque anni fa, appena ventenne, è ormai lontano. Finisce stasera l'avventura aquilotta di Filippo De Col, che lascia la maglia bianca dopo 141 presenze, di cui 130 in serie B, a soli 25 anni. Fu proprio Guido Angelozzi a portarlo qui, organizzando uno scambio con la Virtus Entella che portò a Chiavari il suo omologo Baldanzeddu insieme a Sansovini. Il primo anno fu scavalcato nelle gerarchie da Mato Milos per scelta di Bjelica e Miskovic, così preferì trasferirsi in prestito al Cesena a metà stagione.

Sembrava dover finire presto la sua storia alla Spezia dato questo inizio, invece da allora in poi fu solo un crescendo. L'annata migliore quella con Fabio Gallo in panchina, con le sirene della serie A che erano tornate a cercarlo dopo i tempi dell'under 21 azzurra. L'anno scorso un nuovo cambio di gerarchie, per molti versi inatteso, che aveva portato Marino a preferirgli Luca Vignali. Con l'arrivo di Salva Ferrer, lo spazio si era definitivamente chiuso e la scelta del club era apparsa chiara. Il gran rifiuto al Chievo in estate, perché i veneti offrivano un solo anno di contratto, ha portato la situazione ad avere epilogo solo nell'ultimo giorno di mercato. Ora "Pippo" sarà libero di accasarsi da svincolato. Facile prevedere che non passerà molto tempo prima di vederlo con una nuova maglia.

