La Spezia - "I miei tifosi di calcio non sono mai stati. Io invece da quando ho due anni amo questo sport, in pratica ero io che trascinavo mio padre allo stadio sin dall'età di cinque anni. Se mi seguirà? Sì, sabato verrà a Foggia per vedere la partita". Luca Ranieri gioca contro la squadra della sua città un'altra volta. All'andata fu uno dei più positivi del Foggia, poi l'esonero di Grassadonia lo aveva visto meno utilizzato. Il ritorno del tecnico ex Pro Vercelli lo ha rilanciato nel ruolo di difensore centrale. "Io ho sempre fatto il terzino a sinistra, poi il mister mi ha visto in questa posizione e mi sono trovato bene. Non saprei dire quale preferisco oggi", dice in conferenza stampa.



Il Foggia dovrà battere lo Spezia per riuscire a centrare una salvezza non facile. " Gioco contro la squadra della mia città, non vedo l'ora di scendere in campo e dovrò batterla. Stiamo cercando di preparare al meglio la partita, sappiamo che lo Spezia è molto bravo nelle ripartenze. Si abbassa in un 5-3-2 e poi riparte sulle fasce, dovremo essere bravi nelle marcature preventive. Noi per salvarci dobbiamo vincere più partite possibili, è tutto l'anno che affrontiamo una battaglia dietro l'altra e non abbiamo paura delle ultime sette. Noi, Cosenza, Cremonese, Venezia, Livorno... ci giochiamo la salvezza in questo mini campionato finale".

A.BO.

05/04/2019 12:08:55