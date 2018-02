La Spezia - Sono ripresi ieri mattina al campo “Volpe” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con un lavoro atletico in palestra prima di essere impegnati con torelli e un lavoro per la fase di impostazione. E questa mattina la rosa campana ha concluso la settimana di lavoro con la seduta di rifinitura a porte chiuse al termine della quale l'ex tecnico di Bari e Atalanta ha diramato la lista dei convocati che partiranno per il ritiro. Insieme ai portieri Adamonis, Radunovic e Russo, ci sono i difensori Casasola, Mantovani, Monaco, Popescu, Pucino, Schiavi, Tuia, Vitale, i centrocampisti Akpa Akpro, Della Rocca, Kiyine, Minala, Ricci, Signorelli, Zito e gli attaccanti Bocalon, Di Roberto, Palombi, Rosina, Sprocati.

