Quel fastidioso "La Spezia" sui biglietti per Pisa

La Spezia - Ai tantissimi tifosi aquilotti che dalle 10 di questa mattina si sono messi in coda nei vari punti vendita per avere i tagliandi per l'Arena Garibaldi, non è passato inosservato – e non è andato giù – quel “La Spezia” scritto laddove il Pisa e Vivaticket (circuito che sta distribuendo i tagliandi) avrebbero dovuto mettere il nome del club e non quello della città. In realtà la stessa società di bigliettazione proprio una settimana fa in occasione della trasferta di Empoli aveva utilizzato la giusta dicitura “Spezia Calcio”.

Ma al di là del fastidioso refuso la prevendita è proseguita a ritmi molto spediti e probabilmente già entro la giornata di domani la dotazione a disposizione per il settore ospiti sarà esaurita.

REDAZIONE

05/11/2019 19:49:20