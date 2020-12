Qualità e quantità, altra prova maiuscola di Matteo Ricci in mezzo

La Spezia - Con 12,101 km percorsi contro la Lazio, ancora una volta è Matteo Ricci il calciatore aquilotto che si è mosso di più secondo le statistiche. Ed è anche uno dei maggiori lavoratori certificati dai numeri della decima giornata. Sopra di lui solo Brozovic (Inter), Thorsby (Sampdoria), Gagliardini (Inter), Demme (Napoli) e Pereira (Lazio). Questo per quanto riguarda la quantità. Sotto l'aspetto della qualità, ancora Ricci che entra tra gli assistman con il lancio a Nzola ed è il secondo della settimana per passaggi in avanti: sono 50, dietro solo a Bentancur della Juventus (52) e a pari merito con Locatelli (Sassuolo).

A.BO.

09/12/2020 11:58:18