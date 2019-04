La Spezia - L'hanno chiamata Operazione soldout . Il Foggia cerca la spinta della città per raggiungere una salvezza che si gioca tutta nel prossimo mese e mezzo. Il club ha caricato con forza l'appuntamento di domani contro lo Spezia, dimezzando il prezzo dei biglietti (tranne il settore ospiti ovviamente) e moltiplicando gli appelli. Ieri una nutrita rappresentanza di tifosi ha fatto poi visita alla squadra durante gli allenamenti per caricare la squadra. Al momento però non ci sarebbe la corsa al tagliando sperata. Di certo gli aquilotti troveranno un ambiente molto caldo ad attenderli.

Prezzi dimezzati per i tifosi foggiani per riuscire a battere lo Spezia

