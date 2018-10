Prevendita a quota 750, c'è tempo fino a stasera

La Spezia - C'è tempo fino alle 19 di questa sera per acquistare il biglietto per seguire lo Spezia nella trasferta di domani a Livorno. Al momento la prevendita è arrivata a quota 750 ma è molto probabile che nelle prossime ore possano essere emessi almeno altri 150-200 biglietti. Quella dell'Ardenza è la trasferta più vicina di questa stagione ma anche la più sentita dalla tifoseria che raggiungerà la Toscana in treno, pullman e auto per il primo esodo di questo campionato.



Punti vendita Vivaticket La Spezia e Provincia:

-Durlindana, Via Picedi, 18 - La Spezia (SP)

-Fantoni Service, Corso Cavour, 339 - La Spezia (SP)

-Infotech, via Nino Bixio, 24/26 - La Spezia (SP)

-Silvia Viaggi, via Sarzana, 18 - La Spezia

-Tabaccheria Briselli, Piazza Garibaldi, 16 - Santo Stefano Magra (SP)

B.M.

06/10/2018 14:25:45