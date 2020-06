Precedenti in equilibrio, vent'anni fa il 3-0 firmato da Fiori e Zaniolo

La Spezia - Sono 62 i precedenti tra Spezia e Pisa – metà in Liguria, metà a due passi dalla Torre -, sentitissimo match che domani sera spegnerà la sua 63ma candelina con calcio d'inizio al Picco alle 21.00. Il primo confronto risale al campionato di Serie B 1934/35, quando le Aquile si imposero per 3 a 0 in casa, soccombendo però per una rete a zero tra le mura nerazzurre. L'ultimo rendez vous risale invece all'andata dello scorso novembre, quando un doppio Ragusa agguantò e superò i toscani, i quali risposerò con due reti in Zona Cesarini: morale, vittoria pisana per 3 a 2. Il computo complessivo dei precedenti è equilibrato: lo Spezia ne ha vinte 23, il Pisa 22, 17 i pareggi. Vent'anni fa, settembre 2000, in C1, lo storico e indimenticato 3 a 0 casalingo con cui le Aquile batterono i nerazzurri. In rete Zaniolo e un doppio Francolino Fiori.

REDAZIONE

28/06/2020 21:29:57