La Spezia - Ci sarà anche Nicholas Pierini per Spezia-Pescara di venerdì 19 ottobre. L'ala viareggina ha recuperato quasi del tutto dall'infortunio delle scorse settimane e da lunedì dovrebbe ricominciare a lavorare con i compagni per tutta la seduta d'allenamento. Oggi il giovane ha saltato solo la partitella finale per non rischiare nei contrasti. E' già invece completamente ristabilito Filippo De Col. Per venerdì è in programma una seduta di allenamento a partire dalle ore 15:00 presso il centro sportivo di Follo.

11/10/2018 22:05:16